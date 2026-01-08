استقرار في سوق الصاغة.. أسعار جرام الذهب اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 07:26 مساءً - يبحث عدد كبير من المواطنين عن سعر جرام الذهب، اليوم الخميس الموافق 8 يناير 2026، في سوق الصاغة، والذي شهد استقرارًا خلال تعاملات اليوم.

سعر جرام الذهب اليوم