استقرار في سوق الصاغة.. أسعار جرام الذهب اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 07:26 مساءً - يبحث عدد كبير من المواطنين عن سعر جرام الذهب، اليوم الخميس الموافق 8 يناير 2026، في سوق الصاغة، والذي شهد استقرارًا خلال تعاملات اليوم.
سعر جرام الذهب اليوم
- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 للشراء 6.737 جنيهًا، و6.806 جنيهات للبيع.
- فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 للشراء 6.176 جنيهًا، لكن للبيع سجل نحو 6.239 جنيهًا.
- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 21، وصل سعر الشراء عند 5.895 جنيهًا، أما البيع عند 5.955 جنيهًا.
- وتداول سعر جرام الذهب عيار 18 عند 5.053 جنيهًا للشراء، و5.104 جنيهات للبيع.
- وفي هذا الصدد، سجل سعر جنيه الذهب 47.352 جنيهًا للشراء، و48.080 جنيهًا للبيع.