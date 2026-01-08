فن ومشاهير

استقرار في سوق الصاغة.. أسعار جرام الذهب اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 07:26 مساءً - يبحث عدد كبير من المواطنين عن سعر جرام الذهب، اليوم الخميس الموافق 8 يناير 2026، في سوق الصاغة، والذي شهد استقرارًا خلال تعاملات اليوم.

سعر جرام الذهب اليوم

  1. سجل سعر جرام الذهب عيار 24 للشراء 6.737 جنيهًا، و6.806 جنيهات للبيع.
  2. فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 للشراء 6.176 جنيهًا، لكن للبيع سجل نحو 6.239 جنيهًا.
  3. وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 21، وصل سعر الشراء عند 5.895 جنيهًا، أما البيع عند 5.955 جنيهًا.
  4. وتداول سعر جرام الذهب عيار 18 عند 5.053 جنيهًا للشراء، و5.104 جنيهات للبيع.
  5. وفي هذا الصدد، سجل سعر جنيه الذهب 47.352 جنيهًا للشراء، و48.080 جنيهًا للبيع.

