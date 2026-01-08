يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 07:26 مساءً - مساء اليوم الخميس 8 يناير 2026 يلتقي الهلال بنظيره الحزم على ملعب المملكة أرينا في واحدة من منافسات الجولة 14 في دوري روشن للمحترفين، فهي مباراة مرتقبة يسعى فيها الزعيم إلى تحقيق الفوز والانتصار على خصمه الذي يُعاني من تأخر في ترتيب الدوري وتذبذب في النتائج في الجولات الأخيرة، وفي الفقرات التالية نوفر تفاصيل البث المباشر لمباراة الهلال والحزم.

الجميع يتوقع الفوز للزعيم اليوم أمام نظيره الحزم، إذ أنه متصدر الدوري السعودي هذا الموسم، ولم يسبق له وهُزم في أي من الجولات السابقة، كما أنه حصل على رصيد 32 من النقاط، بما يُوضح الفارق بينه وبين الحزم الذي يستقر الآن في المركز الحادي عشر.

ولكن كرة القدم لا تعرف الثوابت، فمن الممكن أن يشهد الجماهير مفاجأة اليوم تُغير حسابات اللقاء، ولذلك هي مباراة مرتقبة ينتظرها عشاق الدوري السعودي في تمام الساعة 5:55 مساءً بتوقيت السعودية، و4:55 مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم اليوم

من المُقرر أن شبكة ثمانية ستقوم كعادتها بنقل أحداث مباراة الهلال والحزم اليوم، فهي المعنيّة بنقل مباريات الدوري السعودي للموسم الجديد، وتنقلها تحديدًا قناة ثمانية 1، فيتسنى للمتابعين الاستمتاع بمشاهدة ممتعة بجودة عالية دون تقطيع.

مع العلم أنه تم إسناد مهمة التعليق والوصف التحليلي لكل مجريات اللقاء إلى المعلق الرياضي المعروف "سليمان الشريف" والذي من الُمتوقع أن يُضفي حماسًا بصوته إلى لقاء اليوم بين الهلال والحزم.

كيفية مشاهدة مباراة الهلال والحزم مجانًا عبر الإنترنت

اعتمادًا على تطبيق ثمانية وتطبيق جاكو يُمكنك مشاهدة مباراة الهلال والحزم مجانًا عبر الإنترنت دون الحاجة إلى أي اشتراك.