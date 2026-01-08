فرص عمل للشباب.. 20 وظيفة متاحة في الأردن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 09:29 مساءً - يسعى الكثير من الشباب عن فرص لإيجاد فرص عمل مناسبة لهم ولمؤهلاتهم الدراسية، ولذلك أعلنت وزارة العمل عن إتاحة فرص عمل في دولة الأردن.

يأتي ذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين كلا البلدين: مصر والأردن، التي تهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة وتنظيم انتقال العمالة للخارج.

وبناءً على ذلك، اتفق وزير العمل المصري مع نظيره الأردني، على توفير فرص عمل للشباب في دولة الأردن.

وبالنسبة لفرص للعمل المتاحة في الأردن، يوجد 20 فرصة عمل لوظيفة مشغل ماكينات نسيج وخياطة، والرواتب تتراوح بين 290 إلى 350 دينارًا أردنيًا، وكذلك مطلوب عمال تشغيل ماكينات الخياطة والنسيج.

يأتي ذلك مواصلة لجهود وزارة العمل في توفير فرص عمل مناسبة للشباب في الخارج، فضلًا عن توفير سبل حماية حقوقهم.