مستشفى الملك خالد للعيون يوجه نصائح مهمة لحماية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 02:15 مساءً - وجه مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون مجموعة من التعليمات الوقائية للمواطنين والمسافرين عبر الرحلات البرية، مؤكدًا أن الالتزام بهذه الإرشادات يساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة العين وتجنب الإصابات التي قد تحدث نتيجة التعرض المباشر للعوامل البيئية المختلفة.

وأوضح المستشفى أن من أبرز المخاطر التي تواجه العين خلال الرحلات البرية التعرض المباشر لأشعة الشمس، مما يستدعي استخدام نظارات شمسية مناسبة تقلل من تأثير الأشعة الضارة، مع ضرورة تجنب فرك العين خاصة في حال دخول الأتربة أو الأجسام الصغيرة إليها.

وأشار المستشفى إلى أن الأجواء المغبرة تشكل خطر إضافي على مستخدمي العدسات اللاصقة، موصيًا بتجنب استخدامها في مثل هذه الظروف أو عند ظهور أي أعراض غير طبيعية مثل الاحمرار أو الشعور بالحرقان، لما قد تسببه العدسات من خدوش أو التهابات في القرنية.

كما شدد على أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند التعامل مع المواد المتطايرة أو المتحركة، من خلال ارتداء نظارات واقية تقلل من احتمالية وصول الأجسام الدقيقة إلى العين.

وأكدت الإرشادات ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية، خاصة غسل اليدين جيدًا قبل ملامسة العين، للحد من انتقال الجراثيم والملوثات التي قد تؤدي إلى التهابات عينية.

كما حذر المستشفى من الجلوس بالقرب من مصادر النار أو الدخان أثناء الرحلات البرية، لما تسببه الحرارة والأدخنة من جفاف وتهيج للعين، الأمر الذي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية.

وفي السياق ذاته، نبهت المستشفى إلى خطورة استخدام أقلام الليزر وتوجيهها نحو أعين الآخرين، لما تمثله من تهديد مباشر للسلامة البصرية، مؤكدًا أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في الاستمتاع بالرحلات البرية دون التعرض لمشكلات صحية تتعلق بالعين.