اسم مفاجئ يقود القمة.. من هو الحكم الذي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 02:15 مساءً - تتجه أنظار جماهير الكرة السعودية إلى ديربي الرياض المنتظر الذي يجمع الهلال بالنصر مساء الاثنين المقبل على ملعب المملكة آرينا ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2025-2026.

ويدخل الهلال اللقاء منتشيًا باعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري بعدما حقق فوزًا مريحًا في الجولة الماضية على حساب الحزم بثلاثية نظيفة ليرفع رصيده إلى 35 نقطة ويؤكد جاهزيته للموقعة المرتقبة.

على الجانب الآخر يخوض النصر الديربي وهو في المركز الثاني برصيد 31 نقطة ساعيًا لاستعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من التعثرات الأخيرة على أمل تقليص الفارق مع المتصدر وإعادة ترتيب الأوراق في سباق اللقب.

وقبل صافرة البداية حسم الجدل حول هوية حكم اللقاء حيث كشفت تقارير أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أسند مهمة إدارة ديربي الهلال والنصر إلى الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير، وذلك وفق اللوائح المعتمدة وبناءً على طلب رسمي من إدارة نادي الهلال للاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي.

ويسجل هذا الديربي الظهور الأول للحكم الفرنسي في الملاعب السعودية إذ لم يسبق له إدارة أي مباراة ضمن منافسات دوري روشن خلال المواسم الماضية، ويبلغ فرانسوا ليتكسير من العمر 36 عامًا وبدأ مشواره التحكيمي في الدوري الفرنسي عام 2016، قبل أن يفرض اسمه سريعًا على الساحة الأوروبية لينال الشارة الدولية عام 2017.

وحظي ليتكسير بثقة الاتحادين الأوروبي والدولي حيث أدار عددًا من المباريات النهائية الكبرى أبرزها نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 بين إسبانيا وإنجلترا والذي توج به المنتخب الإسباني، إلى جانب قيادته نهائي كأس السوبر الأوروبي 2023 بين مانشستر سيتي وإشبيلية، وكذلك إدارته نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 بين تشيلسي وفلومينينسي.