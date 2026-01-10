”قائمة القنوات كاملة” القنوات الناقلة لمباراة سوريا ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 02:15 مساءً - تتجه الأنظار إلى منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين بعد خسارة المنتخبين في الجولة الافتتاحية من البطولة القارية.

ويدخل المنتخب السوري اللقاء باحثًا عن تصحيح المسار، بعدما تعرض لهزيمة ثقيلة أمام منتخب اليابان بخمسة أهداف دون رد في الجولة الأولى، وهي الخسارة التي وضعت نسور قاسيون تحت ضغط كبير قبل مواجهة قطر، خاصة في ظل صعوبة المجموعة.

على الجانب الآخر، يسعى منتخب قطر لتحقيق أولى نقاطه في البطولة، عقب سقوطه أمام منتخب الإمارات بهدفين دون مقابل في المباراة الأولى، ليجد نفسه في موقف مشابه لنظيره السوري، حيث يحتاج كلا المنتخبين لتحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على آمال التأهل.

ويتواجد منتخبا سوريا وقطر في المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا، والتي تضم أيضًا منتخبي الإمارات واليابان، ما يجعل المنافسة محتدمة منذ الجولات الأولى.

موعد مباراة سوريا ضد قطر

ومن المقرر أن تنطلق مباراة سوريا وقطر في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت سوريا وقطر، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا ضد قطر

تُنقل المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس 6، بالإضافة إلى قناة الكأس القطرية 5، وسط ترقب جماهيري لمعرفة مصير المنتخبين في البطولة.