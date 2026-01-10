عبر منصة ابناؤنا في الخارج.. انطلاق امتحانات الطلاب...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 02:15 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026 للطلبة المصريين المقيمين بالخارج اعتبارًا من يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، وذلك عبر نظام الامتحانات الإلكترونية من خلال منصة "أبناؤنا في الخارج".

والتي تتيح أداء الامتحانات لجميع الصفوف الدراسية من مرحلة رياض الأطفال لغات وحتى الصف الثاني الثانوي العام، وفقًا للمناهج المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية.

وأوضحت الوزارة أن نظام الامتحانات يتيح مرونة كاملة للطلاب، حيث يمكن لمن أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول داخل مصر أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني من الخارج والعكس، دون وجود أي تعارض إداري أو تعليمي.

وأشارت الوزارة إلى أن تقييم طلاب رياض الأطفال لغات يعتمد على ملف أنشطة شامل يتم إعداده ورفعه إلكترونيًا بواسطة ولي الأمر، ويعد هذا الملف شرط أساسي لاعتماد نتيجة الطفل وعدم إصدار شهادة اجتياز بدونه، بينما يعتمد تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي على أداء التلميذ للأنشطة التعليمية بخط يده ورفعها على المنصة.

على أن يكون النجاح في مادة التربية الدينية مشروط بالحصول على نسبة لا تقل عن 70%، وفي حال عدم استكمال ملف التقييم في الدور الأول لا يسمح بالانتقال للصف الأعلى إلا بعد اجتياز الدور الثاني وفق الضوابط الوزارية المعمول بها.

وبالنسبة للصف الثالث الابتدائي، يتم عقد امتحان في نهاية الفصل الدراسي وتعلن النتيجة بنظام اجتاز أو لم يجتاز، مع إتاحة فرصة امتحان ثانية للطلاب غير المجتازين، وفي حال عدم النجاح مرة أخرى يعاد العام الدراسي.

ويطبق نفس الإطار التقييمي على طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في المواد الأساسية، أما طلاب المرحلة الإعدادية فيخضعون لامتحانات تحريرية في نهاية الفصل الدراسي، مع اشتراط تحقيق الحد الأدنى للنجاح في مادة التربية الدينية، وإتاحة امتحان دور ثاني للطلاب الراسبين.

وفي المرحلة الثانوية، أوضحت الوزارة أن تقييم طلاب الصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا يشمل مواد أساسية تضاف إلى المجموع ومواد أخرى يتم تقييمها بنظام اجتاز أو لم يجتاز، ويعاد العام الدراسي في حال استمرار الرسوب بعد امتحانات الدور الثاني.

بينما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات في المواد العامة والتخصصية التي تحسب ضمن المجموع النهائي، إلى جانب مواد أخرى للنجاح والرسوب فقط، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالشعبة الدراسية المحددة عند التسجيل الإلكتروني وعدم تغييرها إلا بإجراءات رسمية، مؤكدة أن امتحانات الدور الثاني تعقد فقط للمواد التي لم يحقق فيها الطالب النجاح أو التي تغيب عنها بعذر مقبول، ولا يسمح بدخول الدور الثاني إلا لمن أدى امتحانات الدور الأول.