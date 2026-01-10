سعر الكتكوت الأبيض اليوم.. تباين ملحوظ في بورصة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 02:15 مساءً - شهدت أسعار الكتاكيت اليوم السبت الموافق 10 يناير 2026، تباينًا ملحوظًا في الأسعار، لذلك يتساءل عدد من المواطنين عن أسعار الكتاكيت اليوم خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

في بورصة الدواجن والشركات، ظهرت حالة أسعار الكتاكيت متباينة بنسبة واضحة، وسجل سعر الكتكوت الأبيض ساسو بيور، 13.50 جنيهات، فيما بلغ سعر الكتكوت البلدي الحر حوالي 7.25 جنيهات.

وسجل سعر الكتكوت البلدي المشعر 7.50 جنيهات، أما الكتكوت الهجين فبلغ سعره 8 جنيهات، والكتكوت روزي تسمين وصل سعره إلى 16 جنيهًا.

وفي الشركات، سجل سعر كتكوت أربو، فقد بلغ 33 جنيهًا، وكتكوت كب سجل 33.5 جنيهًا، لكن سعر الكتكوت الأبيض وصل إلى 25 جنيهًا.

فيما سجل سعر كتكوت ساسو 15 جنيهًا، وبلغ سعر كتكوت روزي 15 جنيهًا.