أخبار مصرية

«الري» ترفع درجة الجاهزية للتعامل بفاعلية مع السيول والأمطار الغزيرة

0 نشر
0 تبليغ

«الري» ترفع درجة الجاهزية للتعامل بفاعلية مع السيول والأمطار الغزيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 02:16 مساءً - عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اليوم السبت، اجتماعًا بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالى، وإجراءات تشغيل السد العالى، وإجراءات إدارة المنظومة المائية خلال الموسم الشتوى وموسم الأمطار الغزيرة والسيول الحالى.

 

وأكد الدكتور سويلم على إستمرار الوزارة فى إدارة الموقف المائي بكفاءة، ومتابعة التصرفات على مدار الساعة فى ضوء الإحتياجات المائية لكافة الإستخدامات، والقدرة الإستيعابية للشبكة.

 

 

وأكد الدكتور سويلم على مواصلة العمل بكافة أجهزة الوزارة على مدار الساعة لضمان حسن سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية، مع الاستمرار فى تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات طبقاً للحاجة، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وكافة المحطات الواقعة عليها و وحدات الطوارئ لمجابهة أي طارئ، وتحقيق الدرجات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب والكهرباء .

 

كما أكد سيادته على مواصلة رفع درجة الجاهزية من أجهزة الوزارة المعنية للتعامل بفاعلية مع السيول والأمطار الغزيرة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة .

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا