«الري» ترفع درجة الجاهزية للتعامل بفاعلية مع السيول والأمطار الغزيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 02:16 مساءً - عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، اليوم السبت، اجتماعًا بحضور عدد من قيادات الوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالى، وإجراءات تشغيل السد العالى، وإجراءات إدارة المنظومة المائية خلال الموسم الشتوى وموسم الأمطار الغزيرة والسيول الحالى.