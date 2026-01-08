”حسم الصدارة” اطّلع على بالفيديو أهداف مباراة الهلال ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 09:29 مساءً - حسم فريق الهلال مباراته أمام الحزم بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليؤكد الأزرق تفوقه ويواصل الابتعاد في صدارة جدول الترتيب.

وفرض الهلال أفضليته مبكرًا على مجريات اللعب، مع اعتماد واضح على التحركات السريعة والاختراق من الأطراف.

أهداف مباراة الهلال ضد الحزم

واستمر الضغط الهلالي حتى نجح سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في افتتاح النتيجة بالدقيقة 29، بعدما حول كرة طولية برأسه داخل الشباك، معلنًا تقدم فريقه بعد فترة سيطرة مطلقة.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول الحزم تقليص الفارق، لكن التنظيم الدفاعي للهلال حدّ من خطورته، قبل أن ينجح روبن نيفيز في مضاعفة النتيجة عند الدقيقة 56، بإطلاق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في المرمى.

واحزر الهدف الثالث النجم الأرجواني داروين نونيز في الدقيقة 90

ورفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة في صدارة دوري روشن السعودي، بينما بقي الحزم عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر، ليواصل الأزرق مشواره بثبات في سباق المنافسة على اللقب.