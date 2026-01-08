رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والقادسية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 09:29 مساءً - لا تقل مباراة اليوم بين النصر والقادسية أهمية عن غيرها من مباريات الدوري السعودي، فهي مواجهة صعبة تجمع بين العالمي وخصمه ضمن المرحلة الرابعة عشر من دوري روشن، والتي يرغب متابعي دوري روشن في معرفة نتيجتها خاصة في ظل التنافس الشديد الذي يجمع بين النصر وغريمه الهلال على صدارة ترتيب الدوري.

يستضيف النصر خصمه القادسية اليوم على ملعب الأول بارك في مباراة تأتي ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم يحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي، ويأمل في تحقيق نتيجة وانتصار يُخوّل له تقوية موقفه على الهلال والصراع على اللقب.

وبالنظر إلى وضع القادسية، فهو يرغب في أن يغير من وضعه على ترتيب الدوري السعودي ويزيد من صعوبة المنافسة حتى يُسارع في صدارة الدوري السعودي.

متى تبدأ مباراة النصر والقادسية؟

تنطلق مباراة النصر والقادسية اليوم الخميس 8 يناير 2026 في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وهو ما يوافق الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، ويمكن للمتابعين مشاهدة مباراة النصر والقادسية اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والقادسية

تمتلك شبكة قنوات ثمانية –باعتبارها الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي- البث المباشر لمباراة النصر والقادسية اليوم.

كما يُمكن متابعة مباراة النصر والقادسية اليوم عبر تطبيق ثمانية إذ توفر البث المباشر للمباراة بجودة عالية دون تقطيع وبشكل مجاني.

من هو معلق مباراة النصر والقادسية؟

يتولى المعلق الرياضي مشاري القرني مهمة التعليق على مباراة اليوم بين النصر والقادسية في الدوري السعودي للمحترفين.