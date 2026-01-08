حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 09:29 مساءً - إن كنت من محبي متابعة الدوري السعودي يُمكنك معرفة القنوات الناقلة لمباراة النصر والقادسية اليوم في منافسات الجولة 14 في الموسم الحالي 2026، إذ يواجه العالمي نظيره القادسية في صراع على اللقب وحصد النقاط، حيث يرغب النصر في انتزاع الصدارة من الهلال (متصدر الدوري الحالي)، بينما يرغب القادسية في تحسين ترتيبه في الدوري السعودي.

لينك يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والقادسية الأسطورة مباشر في دوري روشن بأعلى جودة hd

يخوض فريق النصر مباراة حاسمة اليوم عندما يستضيف نظيره القادسية في منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن، ويُعتبر العالمي الآن في وصافة جدول الترتيب وقد حصل على 31 نقطة، وقد تعرض إلى خسارة واحدة وتعادل وحيد وهو ما جعله يخسر صدارة الدوري لهذا الموسم.

ولكن النصر اليوم أمام خصم قوي، حيث إنّ القادسية يحتل المركز الخامس في الدوري السعودي، برصيد يصل إلى 24 نقطة، ويرغب في لقاء اليوم في الحصول على نتيجة إيجابية تُحسن موقعه في ترتيب الدوري.

كيفية مشاهدة مباراة النصر والقادسية اليوم

حصلت شبكة قنوات ثمانية على حقوق بث مباريات الدوري السعودي للموسم الجاري، وهو ما يجعل أمام المشاهدين فرصة لمتابعة مباراة النصر والقادسية عبر قناة ثمانية 1 مجانًا وبجودة عالية.

مباراة النصر والقادسية بث مباشر

يمكن مشاهدة مباراة النصر والقادسية بث مباشر عبر تطبيق جاكو وتطبيق ثمانية للاستمتاع بمتعة المشاهدة بجودة عالية دون تقطيع.

من هو معلق مباراة النصر والقادسية؟

سيستمتع الجمهور المتابعين اليوم بصوت المعلق الشهير "مشاري القرني" باعتباره الواصف والمحلل لمباراة القادسية والنصر اليوم في الدوري السعودي.

متى تبدأ مباراة النصر والقادسية؟

ينتظر المتابعون مباراة النصر والقادسية اليوم الخميس 8 يناير 2026 في تمام الساعة: