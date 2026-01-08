نتيجة مباراة الهلال ضد الحزم في دوري روشن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 09:29 مساءً - حقق فريق الهلال فوزًا مهمًا على نظيره الحزم بنتيجة 3/0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليواصل الزعيم نتائجه القوية في سباق الصدارة.

ملخص مباراة الهلال ضد الحزم

ودخل الهلال اللقاء بضغط هجومي مبكر، حيث كاد يفتتح التسجيل في الدقيقة الثانية بعد عرضية متقنة من روبن نيفيز، إلا أن حارس الحزم برونو فاريلا أبعد الكرة من أمام المرمى، قبل أن يعود ويتألق مجددًا في الدقيقة الثالثة ويتصدى لتسديدة قوية من ماركوس ليوناردو.

وتواصلت محاولات الهلال وسط تألق دفاع وحارس الحزم، فيما أهدر ماركوس ليوناردو أكثر من فرصة محققة، أبرزها عند الدقائق 19 و25، لينجح سيرجي سافيتش في فك شفرة المباراة عند الدقيقة 29، بعدما قابل كرة طولية متقنة من روبن نيفيز برأسية قوية سكنت الشباك، معلنًا تقدم الهلال.

واستمرت السيطرة الهلالية حتى نهاية الشوط الأول، مع محاولات متفرقة من الحزم، لينتهي الشوط بتقدم الزعيم بهدف دون رد.

ومع انطلاق الشوط الثاني، حاول الحزم العودة للمباراة، إلا أن الهلال أحكم قبضته على مجريات اللعب، ونجح روبن نيفيز في تعزيز التقدم عند الدقيقة 56، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وأضاع سالم الدوسري فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 64، قبل أن يجري الهلال تبديلًا بخروج ماركوس ليوناردو ودخول داروين نونيز عند الدقيقة 69.

ونجح نونيز في تعزيز النتيجة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 90 ليحافظ الفريق الأزرق على تقدمه حتى صافرة النهاية.

ترتيب الهلال في الدوري السعودي

وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى 35 نقطة في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما تجمد رصيد الحزم عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر