رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 10:22 مساءً - نحن اليوم على موعد مع واحد من أكثر الأندية تتويجًا بكأس السوبر الفرنسي، وهو باريس سان جيرمان الذي من المُقرر أن يلتقي بغريمه أولمبيك مارسيليا بعد 110 مرة التقيا فيها مسبقًا، وعلى الرغم من تفوق سان جيرمان في المواجهات السابقة إلا أن كرة القدم لا تعرف القواعد الثابتة، حيث يُمكن أن يُفاجئ مارسيليا جمهور الدوري الفرنسي اليوم.

يُمثل لقاء اليوم بين باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا فصلًا جديدًا من الصراع بين الفريقين في بطولة السوبر الفرنسي، حيث يحتضن اللقاء ملعب جابر الأحمد في الكويت، وينتظرها كثير من متابعي كرة القدم الفرنسية.

حيث يسعى باريس سان جيرمان في مباراة اليوم إلى تحقيق فوز جديد يُضاف إلى سجله، ويعتمد على مجموعة من النجوم اللامعين لفرض سيطرته في المباراة.

ولكن أولمبيك مارسيليا ليس بالخصم السهل، حيث إنه يسعى إلى العودة بالكأس وإيقاف الهيمنة الباريسية، وهو ما يجعل مباراة اليوم مفتوحة على كافة الاحتمالات.

دليلك لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية حقوق بث مباريات كأس السوبر الفرنسي ومن بينها مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا وتحديدًا على قناة بي إن سبورت إكسترا 1.

يُمكن مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان أيضًا على قناة الكويت الرياضية.

كما يُمكن للمتابعين الاشتراك في خدمة بي إن كونكت للمشتركين في أي من باقات بي إن سبورت للاستمتاع بمشاهدة ممتعة بجودة عالية.