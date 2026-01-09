ناقلة للسوبر الإسباني.. تردد قناة alwan الرياضية الجديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 12:29 صباحاً - يبحث عشاق وجماهير كرة القدم عن تردد قناة alwan الرياضية الجديد 2026 عبر القمر الصناعي نايل سات، حيث تعتبر تلك القناة من أهم القنوات التليفزيونية التي تمكنت بأن تحقق شعبية كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي، وذلك لأنها تقوم بتغطية مباشرة للمباريات واللقاءات المحلية والعالمية على مدار اليوم وبجودة عالية لكل من الصورة والصوت وبدون انقطاع للبث، كما أنها تنقل السوبر الإسباني مجانًا.

تردد قناة alwan الرياضية

يمكن ضبط تردد قناة alwan الرياضية الجديد 2026 على القمر الصناعي نايل سات، وذلك ليتم متابعة المباريات والبطولات المحلية والعالمية بأعلى إشارة وجودة البث مع صورة أوضح وصوت أنقى وجاء أخر تحديث لبيانات التردد ليكون على النحو التالي:

ضبط القمر الصناعي: نايل سات.

بينما يكون التردد الجديد: 11095.

أما عن الاستقطاب يكون: أفقي (H).

يكون معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

فيما يتم ضبط معدل الترميز: 27500.

فور التعرف على بيانات التردد لقناة الوان الرياضية الجديد 2026 يمكن تثبيتها على جهاز الريسيفر وذلك من خلال إدخال البيانات في جهازك مع تحديد القمر الصناعي والنقر على زر بحث وبذلك ستظهر القناة ثم اضغط على حفظ لتضاف بذلك إلى قائمتك بالفعل.