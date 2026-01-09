حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 12:29 صباحاً - يقف ميلان الليلة فوق عشب جوزيبي مياتزا أمام فرصة ذهبية قد لا تتكرر كثيرًا في مشوار الكالتشيو هذا الموسم، حيث لا تمثل مباراته ضد جنوى مجرد لقاء دوري روتيني بل هي بوابة شرعية لخطف الصدارة من الغريم إنتر، فالفارق الذي لا يتجاوز النقطة الواحدة بين قطبي المدينة يشعل حماس رفاق الروسونيري لتقديم ملحمة كروية يستعيدون بها زعامة الترتيب.

خاصة أن العيون ستكون شاخصة في الوقت ذاته نحو ملعب مباراة الإنتر وبارما بحثًا عن تعثر يمنح القمة وجهًا جديدًا باللونين الأحمر والأسود بنهاية الجولة التاسعة عشرة.

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة ميلان وجنوي الأسطورة بدون تقطيع أو تعليق في البث لايف الدوري الإيطالي hd

يرسم جدول الترتيب لوحة من التناقض الصارخ في لقاء الليلة فبينما يمتلك ميلان 38 نقطة تجعله يحلم باللقب يترنح جنوى في المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة فقط وهو ما يضعه تحت ضغط الهبوط المباشر الذي لا يرحم.

وهذا التفاوت الرقمي لا يعني بالضرورة نزهة كروية لأصحاب الأرض؛ فالفريق الجريح دائمًا ما يكون الأكثر شراسة في الدفاع عن كبريائه ورغبته في البقاء خاصة في ظل المطاردة الشرسة من نابولي ويوفنتوس اللذين ينتظران خلف ميلان بفارق نقاط ضئيل؛ مما يجعل أي خطأ من كتيبة الروسونيري بمثابة هدايا مجانية للمنافسين المتربصين بالمربع الذهبي.

مباراة ميلان وجنوي بث مباشر

تتوفر خيارات متنوعة لمتابعة الحدث عبر المنصات الرقمية التي باتت النافذة الأساسية للدوري الإيطالي ويمكن للمشاهدين الاستمتاع بوصف عامر عبدالله الدقيق عبر تطبيقي StarzPlay وSTC TV أو اختيار النبرة الحماسية للمعلق رؤوف خليف عبر منصة شاشا.

فالتغطية تليق بواحدة من أكثر نسخ الدوري الإيطالي إثارة وندية في السنوات الأخيرة لتبقى الكرة في ملعب اللاعبين لكتابة قصة الصدارة الليلة.

موعد مباراة ميلان وجنوي

ينتظر الجمهور العربي هذه السهرة الكروية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.