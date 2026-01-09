رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 12:29 صباحاً - يحتضن ملعب "الإمارات" بقلب العاصمة البريطانية مساء اليوم الخميس 8 يناير 2026 واحدة من أهم مباريات الموسم في الدوري الإنجليزي، حيث يستضيف أرسنال المتصدر نظيره ليفربول في صدام كروي يحمل طابعًا خاصًا ضمن الجولة الحادية والعشرين.

تدخل كتيبة "الجانرز" اللقاء وهي تتربع على قمة جدول الترتيب برصيد 48 نقطة بعد مسيرة مبهرة شهدت تحقيق 15 انتصار؛ مما يجعل فوز الليلة بمثابة خطوة عملاقة نحو تأمين الصدارة والابتعاد أكثر عن الملاحقين في سباق اللقب المشتعل.

على الجانب الآخر يصل ليفربول إلى لندن وهو يحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة ويبحث عن انتصار يعيد له التوازن ويقربه من مراكز المقدمة بعد تذبذب طفيف في النتائج الأخيرة.

وبالرغم من فارق النقاط الذي يصب في مصلحة أصحاب الأرض إلا أن مواجهات الفريقين دائمًا ما تخضع لحسابات فنية معقدة خارج التوقعات؛ حيث يعول الريدز على خبرة نجومه في قلب الموازين بالمباريات الكبرى بينما يراهن أرسنال على الحالة الذهنية والفنية العالية للاعبيه وقوة دفاعه التي لم تهتز إلا في مناسبات قليلة منذ انطلاق الموسم الحالي.

متى تبدأ قمة البريميرليج؟ موعد مباراة ليفربول وآرسنال

تترقب الجماهير العربية صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وهو ما يُوافق الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، ومنتصف الليل بتوقيت الإمارات.

كيفية مشاهدة مباراة ليفربول وآرسنال

ستكون الأجواء مشحونة بالإثارة والندية بين عملاقي الكرة الإنجليزية، ولمتابعة أحداث هذا الديربي المثير تخصص شبكة "بي إن سبورتس" قناة beIN Sports HD 1 لنقل اللقاء بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لضمان تغطية تليق بهيبة المباراة ومكانتها العالمية في ليلة قد ترسم ملامح المنافسة على درع الدوري في الأمتار القادمة.