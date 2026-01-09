لينك يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 12:29 صباحاً - يستعد ملعب الإمارات الليلة ليتحول إلى فوهة بركان كروي حين يطلق الحكم صافرة البداية لواحدة من أكثر المواجهات تعقيدًا في البريميرليج، حيث يجد أرسنال نفسه في اختبار حقيقي للدفاع عن عرشه الذي يتربع عليه بثمان وأربعين نقطة، وتأتي هذه القمة وسط ترقب جماهيري مصري وعربي خاص لليفربول الذي يخوض الموقعة بقلب جريح نتيجة غياب ملهمه محمد صلاح لارتباطه بمهمة وطنية مع الفراعنة في المغرب.

بينما يخطط أرسنال لتوسيع الفارق والتحليق بعيدًا بصدارة الدوري الإنجليزي يطمح ليفربول صاحب المركز الرابع برصيد 34 نقطة لكسر سلسلة التعادلات المخيبة واستعادة هيبته في المربع الذهبي.

وتشير التوقعات إلى اعتماد الريدز على أسماء مثل جاكبو وفيرتز لشن غارات هجومية مباغتة تعوض غياب صلاح في ليلة تتطلب تركيز دفاعي فائق أمام طموح لاعبي أرسنال الذين لا يرون أمامهم سوى منصة التتويج الغائبة منذ سنين طويلة.

وستكون المباراة في وسط الميدان هي الفيصل في تحديد هوية الفريق الذي سيفرض إيقاعه على مجريات اللعب ويخرج من "لندن" ظافرًا بالنقاط الثلاث التي تساوي وزنًا ذهبيًا في حسابات اللقب.

كيف تشاهد مباراة ليفربول وآرسنال الليلة؟

عشاق الكرة الإنجليزية على موعد مع المتعة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.

ستكون كافة التفاصيل متاحة عبر قناة بي إن سبورتس الأولى الناقل الحصري والوحيد لهذه السهرة الكروية في منطقتنا.

لإضفاء مزيد من الحماس على المشاهدة وقع الاختيار على المعلق علي سعيد الكعبي ليكون واصفًا لهذا الصراع التاريخي الذي قد يغير ملامح الجدول بنهاية السهرة.

ليبقى السؤال المعلق في أذهان الجميع.. هل تنجح كتيبة ليفربول في إيقاف زحف المتصدر فوق أرضه ووسط جماهيره أم أن أرسنال سيؤكد الليلة أنه الأحق بلقب هذا الموسم؟