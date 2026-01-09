اطّلع على بالفيديو ركلات الترجيح.. باريس سان جيرمان يتوج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 01:26 صباحاً - تُوج باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسي، عقب فوزه على غريمه مارسيليا بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمواجهة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي احتضنه ملعب جابر الأحمد الصباح بالعاصمة الكويتية.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

وافتتح باريس سان جيرمان التسجيل مبكرًا عن طريق عثمان ديمبلي في الدقيقة 13، بعدما استثمر تمريرة دقيقة من فيتينيا داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة الشباك بنجاح.

وانتظر مارسيليا حتى الدقائق الأخيرة للعودة في النتيجة، حيث أدرك ماسون جرينوود التعادل في الدقيقة 76 من علامة الجزاء، قبل أن يتقدم الفريق الفرنسي الثاني في الدقيقة 87 مستفيدًا من هدف عكسي سجله ويليام باتشو بالخطأ في مرماه.

وقبل صافرة النهاية بلحظات، خطف باريس سان جيرمان هدف التعادل القاتل عند الدقيقة 95 عبر جونزالو راموس، ليُبقي على آمال فريقه ويفرض اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وفي سلسلة ركلات الجزاء، ابتسم الحظ للفريق الباريسي، بعدما أهدر لاعبو مارسيليا ركلتين، لينجح باريس سان جيرمان في حسم اللقب وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه.

وبتلك النتيجة يفوز النادي الباريس بقلب كأس الأبطال الفرنسي