فيديو- هدف رودريجو مع ريال مدريد ضد أتلتيكو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 01:26 صباحاً - تمكن فريق ريال مدريد من تعزيز تقدمه بتسجيل الهدف الثاني أمام أتلتيكو مدريد، خلال المواجهة الجارية بين الفريقين، ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني.

هدف روديجو ضد أتلتيكو مدريد

وجاء الهدف في الدقيقة 55 بعدما تلقى رودريجو تمريرة متقنة من فيديريكو فالفيردي، ليستلم الكرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن ينجح في مراوغة دفاع أتلتيكو مدريد بمهارة، ويطلق تسديدة قوية سكنت شباك الحارس يان أوبلاك.

ويؤكد هذا الهدف التفوق الهجومي لريال مدريد في اللقاء، وسط محاولات مستمرة من الفريق الملكي لحسم المباراة وبلوغ نهائي كأس السوبر الإسباني.