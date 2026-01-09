فيديو -لقطة خارج النص في ديربي مدريد.. ماذا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 01:26 صباحاً - شهد ديربي مدريد المقام في مدينة جدة السعودية أجواءً مشتعلة تجاوزت حدود المنافسة داخل الملعب، بعدما تحولت الأنظار إلى لقطة مثيرة للجدل جمعت بين فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، ومدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني.

وجاءت المواجهة في ظل تقدم ريال مدريد بنتيجة 2-1 على حساب أتلتيكو، ليحجز الملكي بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث يضرب موعدًا مع برشلونة في المشهد الختامي.

سيموني يُهين فينيسيوس جونيور

رغم تفوق ريال مدريد في النتيجة، إلا أن الحدث الأبرز كان عند لحظة استبدال فينيسيوس جونيور، حيث فاجأت جماهير الملكي الجميع بإطلاق صافرات استهجان قوية تجاه اللاعب البرازيلي، في مشهد غير معتاد من مدرجات الفريق.

ولم تمر اللقطة مرور الكرام على دييغو سيميوني، الذي استغل الموقف لممارسة ضغط نفسي واضح على فينيسيوس، حيث التقطت الكاميرات المدرب الأرجنتيني وهو يوجه حديثًا مباشرًا للاعب قائلاً:

"فيني، تذكر كلامي جيدًا… فلورنتينو بيريز سيطردك."

وواصل سيميوني استفزازه بالإشارة إلى المدرجات، مطالبًا فينيسيوس بالانتباه إلى رد فعل الجماهير، مضيفًا:

"اسمع جيدًا… إنهم يصفرون عليك."

وتسببت هذه الواقعة في فتح باب واسع من التساؤلات حول علاقة فينيسيوس بجماهير ريال مدريد، خاصة في المنطقة العربية، ومدى تأثر اللاعب بالضغوط الجماهيرية واستفزاز المنافسين، في وقت حاسم من الموسم.