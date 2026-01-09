الرياض - كتبت رنا صلاح - أثارت حلقة برنامج “المسار” على شاشة LBCI، التي استضاف فيها رودولف هلال رامي عياش، تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، وذلك لما احتوته من تصريحات صريحة واعترافات شخصية غير مسبوقة عن حياته ومسيرته الفنية.

رامي عياش: مقابلة شيرين عبدالوهاب الأبشع في مسيرتي

وكشف عياش خلال اللقاء عن قراره مغادرة برنامج ستيديو الفن في سن الثامنة عشرة، مشيرًا إلى أن هذه التجربة تركت أثرًا على علاقته بأفراد عائلته في تلك الفترة.



أما على الصعيد الفني، فأعرب عياش عن تقديره لنجاح زملائه في الوسط الفني، مؤكدًا أن نجاح الشامي يُسعده على المستوى المهني والشخصي، كما وصف عام 2025 بالناجح لعدد من الفنانين، ومن بينهم فضل شاكر، مشيرًا إلى أن خلافه معه نشأ بسبب تصريحات متبادلة، لكنه شدد على أنه يفضل المواجهة المباشرة بالأدلة، مع تمنياته له بالخير.

وفي مجال الدراما، كشف عياش أن جزءًا جديدًا من مسلسل “العين بالعين” كان متوقعًا لكنه لم يُنفذ بسبب الشركة المنتجة، وأوضح أنه في حال خوضه تجربة تمثيلية مستقبلية، فإنه يفضل أن تكون النجمة نانسي عجرم شريكته في العمل.



أما على المستوى السينمائي، فعلق عياش على شائعات دور تامر حسني في إحباط أحد أفلامه في مصر، قائلاً إنه يأمل ألا تكون صحيحة. كما وصف مقابلته السابقة مع شيرين عبد الوهاب بأنها كانت “الأبشع” في مسيرته، لكنه شدد على تمنياته بعودتها الفنية قريبًا.