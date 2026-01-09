الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد 6 أشهر على وداعها نجلها الأكبر الفنان والموسيقار زياد الرحباني، فجُعت السيدة فيروز بوفاة ابنها الأصغر، هلي الرحباني الذي عاش في تحديات صحية وإنسانية قاسية، بعيداً عن الأضواء.

الموت يفجع السيدة فيروز للمرة الثاثة في أبنائها

ولد أصغر أبناء فيروز عام 1958 وهو يعاني من إعاقة ذهنية وحركية، في وقت لم تمنحه فيه التوقعات الطبية آنذاك أملاً كبيراً بالحياة، ورغم ان اسمه لم يكن موجودا في المشهد الفني، لكنه ظل حاضراً بقوة في سيرة فيروز الإنسانية.

يأتي هذا الرحيل ليثقل قلب فيروز بخسارة جديدة، بعد أشهر قليلة من وفاة زياد، وقبل ذلك بسنوات، فقدت ابنتها ليال في عمر مبكر.