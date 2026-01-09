“لحظة بلحظة بدون تقطيع” كيفية مشاهدة مباراة السنغال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 10:22 مساءً - يترقب عشاق الكرة الإفريقية مواجهة قوية تجمع بين منتخب السنغال ونظيره منتخب مالي، مساء اليوم الجمعة، على الملعب الكبير بمدينة طنجة، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط طموحات كبيرة من المنتخبين لحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، في لقاء يُتوقع أن يشهد صراعًا قويًا حتى الدقائق الأخيرة.

تتولى شبكة beIN Sports القطرية مهمة نقل مباراة السنغال ومالي في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، باعتبارها الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولا تتوفر مشاهدة اللقاء عبر أي قنوات فضائية عربية أخرى، باستثناء البث الأرضي داخل المغرب، بالإضافة إلى قناة الجزائرية الأولى التي حصلت على حقوق إذاعة عدد محدود من مباريات البطولة.

مشاهدة مباراة السنغال ضد مالي مجانًا

يمكن متابعة اللقاء بين المنتخب السنغالي والمنتخب المالي مباشرة عبر منصتي TOD TV وbeIN Connect.

كما تتيح بعض خدمات الـVPN للمشاهدين خارج منطقة الشرق الأوسط فرصة متابعة البث المباشر.