ملخص ونتيجة مباراة السنغال ضد مالي في الشوط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 10:22 مساءً - أنهى منتخب السنغال الشوط الأول من مواجهته أمام مالي متقدمًا بنتيجة 1-0، في اللقاء المقام حاليًا ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، على ملعب طنجة بالمغرب.

هدف السنغال ضد مالي

وجاء هدف التقدم لمنتخب السنغال في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، بعدما استغل إيليمان ندياي خطأً فادحًا من حارس مرمى منتخب مالي، ليضع الكرة في الشباك ويمنح أسود التيرانجا الأفضلية قبل الاستراحة

وشهدت أحداث الشوط الأول ندية كبيرة بين المنتخبين، حيث تبادل الطرفان السيطرة على وسط الملعب، مع محاولات هجومية متبادلة، إلا أن الفاعلية الهجومية كانت حاضرة من جانب المنتخب السنغالي، الذي نجح في ترجمة إحدى فرصه إلى هدف.

ويبحث منتخب السنغال عن تعزيز تقدمه في الشوط الثاني من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، بينما يسعى منتخب مالي للعودة في النتيجة وقلب الموازين في الشوط المتبقي من اللقاء.

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من مباراة السنغال ومالي، المتأهل من مواجهة مصر وكوت ديفوار، في الدور نصف النهائي من البطولة القارية.