”بدون تشفير وتقطيع” كيفية مشاهدة مباراة السعودية ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 10:22 مساءً - يبحث عشاق الكرة العربية عن طرق متابعة مباراة السعودية والأردن، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، والتي تُقام على الأراضي السعودية وسط اهتمام جماهيري واسع.

وتحتضن مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة مواجهة السعودية ضد الأردن، لحساب مباريات المجموعة الثانية، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للطرفين في صراع التأهل إلى الأدوار التالية.

ويخوض المنتخب الأردني اللقاء تحت ضغوط كبيرة، بعد تعرضه لثلاث هزائم متتالية في البطولة، وهي أطول سلسلة خسائر في تاريخ مشاركاته، إلى جانب خسارته لمباراة الافتتاح للمرة الأولى منذ ظهوره في كأس آسيا تحت 23 عامًا.

على الجانب الآخر، يدخل المنتخب السعودي المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما واصل نتائجه القوية في بدايات البطولة.

كيفية مشاهدة مباراة السعودية ضد الأردن في كأس آسيا

تُذاع مباريات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة عبر أكثر من شبكة رياضية، أبرزها شبكة beIN SPORTS القطرية، إلى جانب قنوات الكأس الرياضية، ما يتيح متابعة اللقاء عبر عدة منصات فضائية.

كما يمكنكم متابعة اللقاء الذي سيجمع بين النشامي والأخضر مباشرة عبر منصتي TOD TV وbeIN Connect، كما تتيح بعض خدمات الـVPN للمشاهدين خارج منطقة الشرق الأوسط فرصة متابعة البث المباشر.