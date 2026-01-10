حبيبة رضا فيديو مع شهاب الدين الجديد.. القصة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 03:29 مساءً - انتشر الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو للبلوجر حبيبة رضا مما تسبب في إثارة الجدل بين المتابعين وتصدر مواقع السوشيال ميديا، حيث ظهرت حبيبة برفقة شاب يدعى شهاب الدين وهم بداخل غرف مغلقة وفور نزول الفيديو تفاعل معه رواد مواقع التيك توك والانستجرام والفيس بوك.

فيديو حبيبة رضا وشهاب الدين

حيث أنه فور ظهور مقطع الفيديو المثير للجدل الساعات السابقة فقد بدأ ينتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا، مما تسبب في تساؤلات الكثير من المتابعين، ليتأكدوا هل هي حبيبة رضا بالفعل أم الفيديو تم تصويره بدون علمها أم الفيديو تم صناعته عبر وسائل الذكاء الاصطناعي؟

اختلف جودة الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهر مقطع بنسخة عالية وأخرى بنسخة مشوشة، مما تسبب ذلك في زيادة التساؤلات هل الفيديو حدث بالفعل أم تم تحضيره باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أو برامج المونتاج، وبالرغم من الجدل مؤخرا حول الفيديوهات فلم تقوم البلوجر حبيبة بالتعليق أو إصدار أي بيان رسمي حتى الآن بشأن تفاصيل تلك الواقعة.