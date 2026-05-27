نعرض لكم الان تفاصيل خبر التموين: استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية وضخ كميات كبيرة من اللحوم من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 مايو 2026 08:55 مساءً - أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال أول أيام عيد الأضحى، مع استمرار طرح وضخ كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة والسلع الغذائية المختلفة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق وتوافر المنتجات.

وأوضح الوزير أن الوزارة تتابع على مدار الساعة انتظام العمل بجميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، والتأكد من استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة خلال فترة الإجازة، تنفيذًا لخطة الوزارة الهادفة إلى توفير السلع الأساسية وضمان استقرار الإمدادات بمختلف المحافظات.

وأشار فاروق إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تواصل انعقادها بشكل دائم، مع وجود متابعة لحظية ومستمرة مع كافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية، لرصد الموقف التمويني أولًا بأول والتدخل الفوري حال وجود أي ملاحظات أو مستجدات.

استقرار الحالة التموينية وعدم تلقي أي شكاوى مؤثرة مع استمرار توافر السلع واللحوم بالمنافذ

وأكد الوزير أن المؤشرات حتى الآن تعكس استقرار الحالة التموينية وانتظام حركة العمل بالمجمعات والمنافذ، وعدم تلقي أي شكاوى مؤثرة، مع استمرار المرور والمتابعة الميدانية لضمان توافر السلع واللحوم بالكميات المناسبة وتقديم الخدمة للمواطنين بصورة منتظمة خلال أيام العيد.

وأضاف أن الوزارة مستمرة في تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الحفاظ على توازن الأسواق واستمرار إتاحة السلع الغذائية والمنتجات الأساسية للمواطنين طوال فترة عيد الأضحى المبارك.

