الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى ويتناول الإفطار مع الحضور... فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 مايو 2026 08:18 مساءً -

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الرحمن الرحيم، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه كان في استقبال الرئيس عند وصوله لأداء شعائر صلاة العيد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف؛ بالإضافة إلى عدد من الوزراء ومحافظ القاهرة و فضيلة مفتي الديار المصرية.

وشهدت شعائر صلاة عيد الأضحى حضورًا واسعًا من قادة القوات المسلحة والشرطة، وعدد من قيادات الدولة، علاوة على تمثيل لمختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن خطبة عيد الأضحى التي ألقاها الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قد تضمنت توجيه التهنئة إلى الرئيس وإلى الشعب المصري بهذه المناسبة المباركة، مع التأكيد على مقاصد الحج ومعانيه السامية والدروس المستفادة منه. وعقب أداء الصلاة، تبادل الرئيس مع الحضور التهاني بهذه المناسبة الكريمة، ثم شهد شعيرة ذبح الأضاحي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى شارك قادة القوات المسلحة وكبار المسؤولين بالدولة وطيف واسع من الإعلاميين تناول الإفطار بالحديقة المركزية بمقر القيادة الاستراتيجية، وفي الختام؛ تم عزف السلام الوطني، قبل مغادرة الرئيس السيسى.