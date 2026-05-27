أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء محمد بن ناجي القوسي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة اللواء محمد بن ناجي القوسيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ اللواء محمد بن ناجي علي القوسي، أحد مناضلي ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962م، والذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والنضال وخدمة المجتمع.

وأشاد أبو راس، في البرقية التي بعث بها إلى اللواء الركن ناجي بن علي ناجي القوسي، والشيخ ناجي بن يحيى ناجي القوسي القائم بأعمال رئيس دائرة الشباب والطلاب عضو الأمانة العامة، وإلى أولاد الفقيد القاضي عادل بن محمد ناجي القوسي، والشيخ عمرو بن محمد ناجي القوسي، والشيخ محمد بن محمد ناجي القوسي، بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية المشرفة، حيث قضى معظم حياته في خدمة الوطن والدفاع عن الثورة والجمهورية، وكان من الشخصيات الوطنية التي كرست جهودها لخدمة المجتمع، والإسهام في حل القضايا والإصلاح بين الناس، بما عُرف عنه من حكمة ومكانة اجتماعية وأدوار إنسانية نبيلة.

وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته للواء الركن ناجي بن علي ناجي القوسي، والشيخ ناجي بن يحيى ناجي القوسي، وأبناء الفقيد وأفراد الأسرة كافة، وكافة آل القوسي بمديرية الحداء محافظة ذمار، في هذا المصاب الجلل الذي عم ألمه الجميع؛ سائلاً المولى جلّت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".