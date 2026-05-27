أرباح الشركات الصناعية في الصين تقفز بأسرع وتيرة منذ عامين خلال أبريل

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 مايو 2026 08:55 مساءً - العربية نت _ ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بنسبة 24.7% خلال أبريل 2026 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات رسمية صدرت الأربعاء، وذلك رغم استمرار مؤشرات تباطؤ الزخم الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويمثل هذا الارتفاع أسرع وتيرة نمو للأرباح الصناعية منذ نوفمبر 2023، بحسب بيانات شركة Wind Information، كما جاء أعلى من الزيادة المسجلة في مارس والبالغة 15.8%.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، نمت الأرباح الصناعية بنسبة 18.2% مقارنة ب 15.5% في الربع الأول، وفقًا لتقرير نشرته شبكة “CNBC” الأمريكية، واطلعت عليه “العربية Business”.

قطاع التكنولوجيا يقود النمو

وسجل قطاع تصنيع معدات الحوسبة والإلكترونيات، وهو الأكبر من حيث حجم الأرباح في الصين، أكثر من ضعف أرباحه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم تباطؤ وتيرة النمو قليلاً في أبريل مقارنة بمارس على أساس سنوي تراكمي.

ومن بين أكبر عشرة قطاعات من حيث الأرباح، حققت صناعة استخراج النفط والغاز نمواً بنسبة 8.1% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقابل تراجع نسبته 1.4% في الربع الأول.

ارتفاع أسعار النفط يدعم أرباح قطاع التكرير

وساهم ارتفاع أسعار النفط الخام في تعزيز أرباح قطاع تكرير النفط، حيث بلغت أرباح شركات المعالجة البترولية 40.42 مليار يوان (5.96 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى أبريل، مقارنة مع 22.94 مليار يوان فقط حتى نهاية مارس.

تراجع أرباح شركات تصنيع السيارات بنسبة 16.8%

في المقابل، تراجعت أرباح شركات تصنيع السيارات بنسبة 16.8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من 2025، إلا أن هذا الأداء يمثل تحسناً نسبياً مقارنة بانخفاض بلغ 17.7% في الربع الأول.

وقال رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين، ينس إسكيلوند، إن جهود بكين للحد من المنافسة المفرطة في قطاع السيارات وقطاعات أخرى بدأت تؤتي ثمارها، مستنداً إلى استطلاع شمل أعضاء الغرفة في وقت سابق من العام، لكنه أشار إلى أن تأكيد هذا الاتجاه يحتاج إلى عام أو عامين إضافيين.

كما ساهمت قفزة بنحو خمسة أضعاف في أرباح قطاع التعدين والأنشطة المرتبطة به في دعم النمو الإجمالي للأرباح الصناعية، بينما تحولت شركات صهر ودرفلة الحديد إلى الربحية بحلول أبريل، بعدما كانت تسجل خسائر خلال الربع الأول.

ورغم الأداء القوي لبعض الصناعات، استمرت الضغوط على قطاعات أخرى، إذ تفاقمت خسائر قطاع تصنيع الأثاث، مع تراجع الأرباح بنسبة 54.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقارنة بانخفاض بلغ 44.9% حتى مارس.

ارتفاع أسعار المنتجين عزز نمو الأرباح الصناعية

وقال هاو تشو، كبير الاقتصاديين ورئيس الأبحاث في شركة Guotai Junan International، إن نمو الأرباح الصناعية تسارع بقوة في أبريل مدعوماً بشكل أساسي بارتفاع أسعار المنتجين نتيجة صدمة الطاقة العالمية.

وأضاف أن تحسن الربحية لا يزال “غير متوازن وربما هشاً”، إذ تتركز المكاسب في القطاعات المرتبطة بالمواد الأولية والصناعات عالية التقنية، بينما تواصل قطاعات عديدة أخرى مواجهة صعوبات.

تباطؤ النشاط الاقتصادي رغم قوة التجارة الخارجية

وكانت الصين قد أعلنت تباطؤاً في النشاط الاقتصادي خلال أبريل، حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.1% فقط على أساس سنوي، فيما زادت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2%، بينما تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام مع استمرار الضغوط في القطاع العقاري.

في المقابل، حافظ قطاع التجارة الخارجية على قوته، إذ ارتفعت الصادرات بنسبة 14.1% خلال أبريل بالدولار الأمريكي، بينما قفزت الواردات بنسبة 25.3%.

كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.8% في أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل أكبر زيادة منذ يوليو 2022، ما وفر دعماً إضافياً لأرباح الشركات الصناعية الصينية.

