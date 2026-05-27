الزراعة: الإشراف على ذبح الأضاحي مجاناً بالمجازر.. وحملات مكثفة لحماية الأراضي

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 مايو 2026 08:55 مساءً - كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن استمرار رفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى بكافة قطاعات الوزارة وهيئاتها ومديرياتها بالمحافظات، وتفعيل غرف الطوارئ والمتابعة المركزية والفرعية خلال اليوم الأول من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكد الوزير في بيان اليوم، انتظام العمل بالقطاعات الخدمية والرقابية بنظام النوبتجيات على مدار الساعة لضمان حسن سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين والمزارعين والمصدرين دون توقف.

وأشار إلى أنه تم إعلان حالة الاستعداد القصوى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ودعم المجازر الحكومية بالمزيد من الأطباء البيطريين، تزامنا مع فتح جميع المجازر الحكومية المعتمدة على مستوى الجمهورية أمام المواطنين، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، لاستقبال وفحص وذبح أضاحيهم بالمجان طوال أيام العيد، تحت إشراف بيطري كامل لضمان سلامة اللحوم والحد من الذبح في الشوارع.

ونوه إلى إلغاء إجازات الأطباء البيطريين وتكثيف الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية على أسواق الماشية ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من سلامة المعروض وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.

وعلى صعيد حماية الرقعة الزراعية، أوضح الوزير أن مهندسي الإدارة المركزية لحماية الأراضي بدأوا منذ أول أيام العيد تنفيذ حملات مرور ميدانية مكثفة شملت محافظات: الشرقية، الغربية، المنوفية، الجيزة، الفيوم، أسيوط، الدقهلية، وكفر الشيخ، وذلك لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل معها بكل حسم وإزالتها في المهد بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظات.

وفي إطار العمل الرقابي والخدمي، أشار فاروق الى استمرار العمل بالمعامل المركزية بمركز البحوث الزراعية، خلال إجازة العيد؛ لضمان استمرار منظومة الرقابة على الأعلاف والأسمدة وحماية قطاع الإنتاج الحيواني، حيث واصلت معامل المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، استقبال وفحص عينات شحنات الأعلاف والأسمدة ومكوناتها الواردة من مختلف الجهات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، بما يضمن الحفاظ على جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري.

وفي سياق متصل، أكد الوزير انتظام سير العمل بكامل طاقته في جميع أقسام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، خلال أيام العيد، وذلك لتقديم خدماته الفنية والمعملية دون توقف لخدمة المصدرين والمستوردين للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، بما يضمن تدفق الصادرات الزراعية المصرية ومراقبة جودة الواردات من السلع الغذائية لضمان سلامتها.

وأضاف فاروق أن حدائق الأسماك بالزمالك وحدائق الحيوان الإقليمية بالمحافظات، تم تهيئتها بالكامل، أمام المواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لهم، بالتوازي مع جاهزية منافذ الوزارة، لضمان ضخ كميات إضافية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد على استمرار انعقاد غرف العمليات والمتابعة المركزية بالوزارة لتلقي شكاوى المواطنين والمزارعين والتعامل الفوري مع أي طوارئ، فضلا عن متابعة عمليات توريد محصول القمح، والمرور الدوري والدائم لتذليل العقبات أمام المزارعين.

