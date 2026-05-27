: الصين تسمح بتصدير اليوريا لتخفيف الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 27 مايو 2026 08:55 مساءً - – ذكرت مصادر مطلعة أن الصين أصدرت حصصا تصديرية لأسمدة اليوريا، وهي خطوة ربما تساعد في تخفيف الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية لأحد أكثر ​الأسمدة الزراعية استخداما في العالم، وذلك في أعقاب اضطرابات الإمدادات المرتبطة بحرب ‌إيران.

وحظرت بكين، أحد أكبر مصدري الأسمدة في العالم، تصدير العديد من فئات السلع في مارس لحماية المزارعين المحليين من الارتفاع الحاد في الأسعار الناجم عن إغلاق مضيق هرمز، الذي تمر ​عبره عادة حصة كبيرة من الأسمدة العالمية والمواد المستخدمة في صناعتها.

وتخضع صادرات ​اليوريا لنظام الحصص، ويعد إصدار الحصص إشارة على ثقة السلطات في ⁠وجود إمدادات محلية كافية بما يسمح لتخصيص جزء منها للتصدير.

وأكد اثنان من منتجي اليوريا الصينيين ​لرويترز إنهما تلقيا حصصا تصديرية، لكنهما امتنعا عن ذكر المزيد من التفاصيل.

وقال مستورد هندي أيضا إن ​الحكومة الصينية أصدرت إخطارا يسمح بالتصدير، لكن لم يتم الكشف عن أي تفاصيل.

ولم ترد الإدارة العامة للجمارك الصينية والجنة الوطنية للتنمية والإصلاح حتى الآن على طلبات للتعليق.

ولا تزال أسعار المحلية ​في الصين أقل بكثير من المستويات العالمية، ومن المرجح أن ترحب الهند على ​وجه الخصوص بحصص التصدير الجديدة، إذ استوردت أكثر من 40 بالمئة من احتياجاتها من اليوريا من ‌الشرق ⁠الأوسط العام الماضي. واليوريا سماد قائم على النيتروجين وفوسفات ثنائي الأمونيوم.

وذكرت وكالة بلومبرج نيوز أن الهند طلبت في مارس من الصين السماح ببيع بعض شحنات اليوريا بعدما أدت الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران إلى تعطل إمدادات الغاز وتهديد إنتاج الأسمدة.

وقال مسؤول ​كبير في شركة ​هندية لإنتاج الأسمدة “سنفضل ⁠الإمدادات الصينية في الوضع الحالي لأن الشحنات أكثر قابلية للتنبؤ بكثير… فهي لا تحتاج إلى المرور عبر مضيق هرمز، ولذلك من ​المرجح أن تصل في موعدها”.

وأفادت عدة مصادر في قطاع الأسمدة ​وحسابات على ⁠وسائل التواصل الاجتماعي بأنه سيجري تخصيص نحو 1.5 مليون طن يوريا للتصدير، ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من إجمالي الكمية.

وقالت شركة ستون إكس للاستشارات إن الصين صدرت ⁠4.9 ​مليون طن يوريا في 2025، وهو مستوى ​يقل عن نطاقها التاريخي الذي يتراوح من خمسة إلى 5.5 مليون طن، والذي يشكل عادة نحو عشرة بالمئة ​من صادرات المنتج العالمية.

