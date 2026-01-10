اطّلع على رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة ماتش مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 10:22 مساءً - تتجه بوصلة القارة السمراء الليلة صوب "الملعب الكبير لأغادير" بالمملكة المغربية، حيث يخوض المنتخب المصري اختبارًا ناريًا أمام نظيره الإيفواري في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، كما يدخل رفاق محمد صلاح المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد تجاوز بنين بثلاثية.

بينما تأتي "الأفيال" مدعومة بانتصار عريض على بوركينا فاسو في كلاسيكو أفريقي متجدد لا يقبل القسمة على اثنين وعينه على تذكرة العبور للمربع الذهبي.

شاهد رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة ماتش مصر وكوت ديفوار يلا شوت بلس بجودة عالية hd بدون تقطيع ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

مباراة اليوم بين مصر وكوت ديفوار تمثل تحديًا خاصًا للجهاز الفني بقيادة حسام حسن الذي يطمح لفك شفرات الدفاع الإيفواري والاقتراب خطوة إضافية من النجمة الثامنة الغائبة عن خزائن الفراعنة منذ 16 عامًا.

موعد مباراة مصر وكوت ديفوار

تنطلق مباراة مصر وكوت ديفوار في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة (العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة)، حيث تنطلق الصافرة التي طال انتظارها.

كيف تشاهد مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر؟

سيكون المشاهدون في قلب الحدث عبر شبكة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة، وتحديدًا عبر قناة beIN SPORTS MAX 2، ويُمكن ضبطها على البيانات التالية:

تردد القناة (نايل سات): 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التشكيل المتوقع للفراعنة أمام كوت ديفوار

من المنتظر أن يدخل المنتخب المصري المباراة بتأمين دفاعي وقوة هجومية ضاربة، حيث تضم ملامح التشكيل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

جدار الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، ومحمد هاني.

محرك الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، وإمام عاشور.

ثنائي الهجوم: "الملك" محمد صلاح و"المتوهج" عمر مرموش.

فالليلة في أغادير، الصراع يتجاوز حدود المستطيل الأخضر؛ فهو صراع كبرياء كروي بين قوتين عظيمتين، فهل تنجح خبرة الفراعنة في كبح جماح انطلاقات الأفيال؟