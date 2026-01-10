اطّلع على بالفيديو أهداف مباراة نيجيريا ضد الجزائر في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 10:22 مساءً - حسم منتخب نيجيريا تأهله إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما حقق فوزًا مستحقًا على منتخب الجزائر بنتيجة 2-0، في مواجهة اتسمت بالقوة والندية، وفرض خلالها النسور الخضر تفوقهم الهجومي بشكل واضح.

أهداف مباراة نيجيريا ضد الجزائر

بعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي رغم أفضلية نيجيرية في الاستحواذ وصناعة الفرص، دخل منتخب نيجيريا الشوط الثاني بعزيمة أكبر، لينجح في افتتاح التسجيل مبكرًا.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 47، عندما استغل فيكتور أوسيمين عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، ارتقى لها بثبات وحولها برأسية قوية سكنت شباك الحارس الجزائري لوكا زيدان، معلنًا تقدم النسور الخضر.

واصل المنتخب النيجيري ضغطه الهجومي، ولم يمنح الجزائر فرصة لالتقاط الأنفاس، ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة 57 عن طريق أكور آدامز.

وجاء الهدف بعد هجمة مرتدة مثالية، قادها أوسيمين بتمريرة ذكية وضعت آدامز في مواجهة مباشرة مع الحارس، ليُحسن المهاجم النيجيري التصرف، ويراوغ لوكا زيدان قبل أن يضع الكرة بهدوء داخل الشباك، مؤكدًا تفوق منتخب بلاده.

موعد مباراة نيجيريا ضد المغرب

وبهذا الانتصار، يضرب منتخب نيجيريا موعدًا ناريًا مع منتخب المغرب في الدور نصف النهائي من البطولة، في مواجهة مرتقبة تجمع بين اثنين من أقوى المرشحين للمنافسة على اللقب القاري.