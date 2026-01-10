نتيجة مباراة الجزائر ضد نيجيريا في ربع نهائي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 10:22 مساءً - حقق منتخب نيجيريا فوزًا مستحقًا على نظيره الجزائري بنتيجة 2-0، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما فرض النسور النيجيرية سيطرتهم على مجريات اللقاء وحسموا النتيجة خلال الشوط الثاني.

ملخص مباراة الجزائر ضد نيجيريا

دخل المنتخب النيجيري اللقاء بقوة، ونجح في فرض أفضليته منذ الدقائق الأولى من خلال الضغط العالي والاستحواذ على الكرة، مع اعتماد واضح على التحركات السريعة لأديمولا لوكمان وأوسيمين في الثلث الهجومي.

وهدد منتخب نيجيريا مرمى الجزائر في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة قوية للوكمان تصدى لها الحارس لوكا زيدان ببراعة، إلى جانب فرصة محققة أضاعها أليكس إيوبي بعد خطأ دفاعي جزائري.

وشهد الشوط الأول جدلًا تحكيميًا بعدما طالب لاعبو الجزائر بركلة جزاء إثر لمسة يد داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب دون الرجوع لتقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم التفوق الواضح لنيجيريا.

أهداف مباراة نيجيريا ضد الجزائر

لم ينتظر منتخب نيجيريا طويلًا في الشوط الثاني، إذ نجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عند الدقيقة 47، بعدما أرسل أحد لاعبي النسور عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، قابلها فيكتور أوسيمين برأسية قوية سكنت شباك الجزائر معلنًا الهدف الأول.

واصل المنتخب النيجيري ضغطه واستغلال المساحات، ونجح في تعزيز تقدمه عند الدقيقة 57 عن طريق أكور آدامز، بعد هجمة مرتدة نموذجية قادها أوسيمين بتمريرة ذكية وضعت آدامز في مواجهة المرمى، ليراوغ الحارس لوكا زيدان ويودع الكرة في الشباك بنجاح

و حاول منتخب الجزائر العودة في النتيجة عبر بعض الهجمات المنظمة، أبرزها تحرك جماعي شارك فيه محرز وعمورة ومازة، لكن الدفاع النيجيري كان حاضرًا وأحبط جميع المحاولات.

وفي الدقائق الأخيرة، واصل منتخب نيجيريا تهديده للمرمى، حيث ارتطمت رأسية سيمي أجايي بالقائم في الدقيقة 77، بينما جاءت أخطر فرص الجزائر عبر تسديدة بغداد بونجاح التي مرت خارج إطار المرمى.

وحافظ منتخب نيجيريا على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحصد فوزًا مهمًا بنتيجة 2-0، مؤكّدًا جاهزيته للمنافسة بقوة على لقب كأس أمم إفريقيا.