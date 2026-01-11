اطّلع على بالفيديو.. متظاهرين في مدينة كرج الإيرانية ينتزعون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 06:29 مساءً - تداول مقطع فيديو منذ قليل عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث يظهر به قيام عدد من المتظاهرين في مدينة كرج الإيرانية بانتزاع سلاح من شرطي إيراني، كما قاموا أيضًا بالاعتداء عليه بالضرب وفقًا لما جاء في المقطع.

متظاهرين في مدينة كرج الإيرانية

حيث أظهر الفيديو المتداول مؤخرًا عبر موقع السوشيال ميديا، ظهور بعض من المتظاهرين الإيرانيين وقيامهم بمهاجمة فرد من قوات الأمن التابع للنظام، كما قاموا بضربه ثم انتزعوا سلاحه.

جدير بالذكر إنه قد اندلعت عدد من المواجهات التي تبدو عنيفة في مدينة مشهد في دولة إيران، وهي ثاني أكبر المدن الإيرانية، وقد حدثت تلك المواجهات ما بين متظاهرين مناهضين للنظام وذلك مع قوات الأمن التابعة له.