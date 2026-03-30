اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة مولودية الجزائر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 02:31 مساءً - تتجه الأنظار نحو مواجهة مشتعلة في الدوري الجزائري، حين يستضيف مولودية الجزائر غريمه التقليدي اتحاد العاصمة على ملعب ملعب علي عمار، ضمن منافسات الجولة الـ17، في ديربي يحمل طابعًا خاصًا لا يخضع لأي حسابات تقليدية، حيث تبقى مواجهات الكلاسيكو دائمًا خارج كل التوقعات.

ويدخل سوسطارة اللقاء بطموح إيقاف انطلاقة المولودية، وتحقيق انتصار يمنحه دفعة معنوية قوية ويعيده إلى دائرة المنافسة على المراكز المتقدمة.

ترتيب مولودية الجزائر واتحاد العاصمة قبل مواجهة الليلة

يدخل مولودية الجزائر اللقاء وهو في صدارة جدول الترتيب برصيد 49 نقطة، ويطمح لتحقيق فوز جديد يعزز من موقعه ويقربه خطوة إضافية نحو التتويج باللقب، خاصة في ظل المستويات القوية التي يقدمها الفريق هذا الموسم، وقدرته الواضحة على حسم المواجهات الكبرى بثقة وثبات.

في المقابل، يخوض اتحاد العاصمة المباراة وهو يحتل المركز التاسع برصيد 29 نقطة، ويسعى لتعديل مساره وتحقيق نتيجة إيجابية تعيد له التوازن في جدول الترتيب، رغم إدراكه لصعوبة المواجهة أمام متصدر البطولة.

موعد مباراة مولودية الجزائر واتحاد العاصمة

تُقام مباراة الديربي بين مولودية الجزائر واتحاد العاصمة، يوم الإثنين 30 مارس 2026، علي أن تنطلق صافرة ضربة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة مولودية الجزائر واتحاد العاصمة

من المقرر أن تنقل المباراة عبر القنوات التابعة للتلفزيون الجزائري، حيث سيتم بث اللقاء على القناة الأولى والقناة السادسة الشبابية، مع تغطية مباشرة لكافة تفاصيل الديربي، في ظل الأجواء الجماهيرية المنتظرة لكلا الفريقين، حيث ينتظر عشاق الكرة الجزائرية مواجهة مليئة بالحماس.