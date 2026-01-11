تناول السكر والهاتف على الوسادة.. عادات يومية بسيطة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 06:29 مساءً - يصاب الكثيرون بمرض السرطان بسبب عادات يومية بسيطة، يكرروها دون إدراك منهم بمدى خطورتها، منها ترك الهاتف على الوسادة أثناء النوم، وتناول السكر، وغيرهما.

كشف المختصون أن من ضمن أسباب الإصابة بمرض السرطان هو استخدام أوعية بلاستيكية لتسخين الطعام في الميكروويف؛ بسبب المواد الكيميائية التي تطلقها الحرارة.

وكذلك تناول القطع السوداء الموجودة في اللحوم المحترقة أو المتفحمة، فهي تضم مواد مسرطنة.

يوجد بعض مزيلات العرق تكون ضارة على مستخدميها لما تحتوي عليه من الألومنيوم، الذي قد ينتج عنه الإصابة بالسرطان.

ومن أخطر الأسباب التي ينتج عنها الإصابة بمرض السرطان، هي ترك الهاتف بجانبك أثناء النوم، لما يطلقه من الإشعاع الكهرومغناطيسي الذي قد يسبب الإصابة بمرض السرطان.

وكذلك تناول السكر بشكل يومي قد يسبب الإصابة بالسرطان، وذلك لأن الخلايا السرطانية تتغذى على الجلوكوز.