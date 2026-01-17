بعد يوم واحد من فراق ابنتها.. وفاة والدة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 02:15 مساءً - لحقت والدة صديقة الفنان حمزة العيلي، مايا عجيزة، بابنتها بعد يوم من وفاتها، وفقًا لما أعلنه الفنان.

وسيطر الحزن على قلوب أسرتها ومحبيها خاصة الفنان حمزة العيلي، فهو يودع صديقته المقربة ووالدتها خلال 24 ساعة فقط.

ومن جانبه، قد سبق وأوضح حمزة العيلي أن صديقته مايا عجيزة توفيت نتيجة تعرضها للإهمال الطبي داخل أحد المستشفيات، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ووفاتها.

ولم يمر سوى يوم واحد من رحيل مايا عجيزة، لتلحق بها والدتها، وتفارق الحياة في خبر صادم وقع على قلوب الأسرة والأقارب.

ونشر حمزة العيلي، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

"إنا لله وإنا إليه راجعون، والدتها توفت اليوم، سبحانك يا رب مسبيتهاش غير ليلة، ربنا يرحمكم ويسكنكم جنات النعيم"

ونعى صديقته قائلًا:

"رجاءً دعواتكم الطيبة الصادقة في هذه الليلة لصديقتي العزيزة الغالية مايا عجيزة.. حزن كبير أوي يا مايا، رحمها الله وأسكنها جنة الفردوس.. ليلة الإسراء والمعراج وهي اسمها الحقيقي إسراء ربنا يسعد روحك يا بنتي.. كانت طيبة وأصيلة ومحبوبة وقلبها أبيض وفي أحلك الظروف ورغم مرضها كانت حامدة شاكرة ربنا يجازيها كل خير ويضاعف حسناتها ويغفر لها ويعفو عنها، آمين يا رب ويجازيها ويكرمها بالفردوس".

وتابع: