يلا شوت بلس مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 04:22 مساءً - تتأهب جماهير الكرة العالمية لمتابعة البث المباشر لواحدة من أكثر المباريات إثارة في الدوري الإنجليزي 2026 حيث يصطدم مانشستر يونايتد بجاره مانشستر سيتي على عشب ملعب أولد ترافورد التاريخي، وتأتي هذه المواجهة في توقيت مثالي عند الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة لتمثل ذروة الإثارة في الجولة الثانية والعشرين من المسابقة التي تشهد صراعًا محتدمًا على مراكز الصدارة والمربع الذهبي.

ومع اقتراب لحظة الصفر يتزايد الحماس في المدرجات بانتظار صافرة البداية التي ستعلن انطلاق فصيل جديد من فصول الصراع الأزرق والأحمر في قلب مدينة مانشستر.

يدخل مانشستر سيتي اللقاء أمام مانشستر يونايتد وهو يضع نصب عينيه العودة لسكة الانتصارات بعد سلسلة من التعادلات الغريبة في الجولات الماضية.

حيث يطارد رجال غوارديولا المتصدر آرسنال من مركز الوصافة برصيد 43 نقطة معتمدين على تشكيلة مرعبة يقودها القناص إيرلينغ هالاند ومن خلفه صانع الألعاب فيل فودين، كما يسعى مانشستر يونايتد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لكسر نغمة النتائج السلبية والتقدم من مركزه السابع الحالي.

فالفوز اليوم بالنسبة لليونايتد ليس مجرد ثلاث نقاط بل هو رسالة استعادة هيبة وبوابة نحو المنافسة على المقاعد الأوروبية في الموسم المقبل.

التشكيل المتوقع لصدام العمالقة

تشير الملامح الفنية للتشكيل إلى مواجهة خططية عالية المستوى حيث من المتوقع أن يعتمد اليونايتد على حراسة لامنس وقيادة ليني يورو وليساندرو مارتينيز في الدفاع مع التعويل على برونو فرنانديز لربط الخطوط وإيصال الكرات للمهاجم بنيامين سيسكو.

بينما يدخل السيتي بقوة ضاربة تحت حراسة دوناروما وتواجد رودري في قلب الوسط لتأمين عملية البناء الهجومي التي ينفذها برناردو سيلفا وريان شرقي.

وهذه الأسماء تعد بوجبة كروية دسمة تليق بسمعة الديربي الأقوى في إنجلترا وتضمن للمشاهدين تجربة مليئة بالندية واللمحات الفنية الساحرة.

القنوات الناقلة لمتابعة ديربي مانشستر 2026

يمكن للمشجعين في الوطن العربي متابعة اللقاء مباشرة عبر قناة beIN sports 1 hd التي خصصت تغطية استثنائية للمباراة بصوت المعلق حفيظ دراجي الذي سيضفي صوته حماسًا إضافيًا على مجريات اللعب.

كما تتوفر خدمة البث عبر الإنترنت للمشتركين لضمان عدم تفويت أي لحظة من اللقاء الذي يمثل مفترق طرق لموسم الفريقين.

ويتزامن هذا الديربي مع مواجهات كروية كبرى اليوم يعزز من قيمة السبت الرياضي الذي يشهد أيضًا لقاءات مرتقبة في كأس الاتحاد الإنجليزي ومباريات دولية هامة؛ مما يجعل الأنظار مشدودة بالكامل نحو الشاشات الرياضية.