لينك الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 04:22 مساءً - تتجه أنظار محبي الكرة الإنجليزية اليوم السبت نحو مسرح الأحلام "أولد ترافورد" لمتابعة الصدام المرتقب بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في افتتاح منافسات الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري الإنجليزي، حيث تحمل هذه المواجهة أهمية قصوى للطرفين في ظل تقلبات النتائج الأخيرة وصراع المراكز بجدول الترتيب.

مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم هي الاختبار الرسمي الأول للمدرب مايكل كاريك الذي تولى القيادة الفنية للشياطين الحمر بصفة مؤقتة خلفًا للبرتغالي روبن أموريم في محاولة لانتشال الفريق من المركز السابع الذي يحتله حاليًا برصيد 32 نقطة.

على الجانب الآخر يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يمر بفترة من تراجع النتائج غير المعتاد بعد تعثره بالتعادل في مواجهاته الثلاث الأخيرة أمام سندرلاند وتشيلسي وبرايتون مما أفقده نقاطًا ثمينة في سباق المنافسة.

ويحتل رجال المدرب بيب غوارديولا وصافة الدوري برصيد 43 نقطة ويأملون في كسر هذه السلسلة السلبية وتحقيق انتصار ثمين خارج الديار لتقليص الفارق مع المتصدر، حيث تمثل نقاط الديربي اليوم مفترق طرق للسيتي للعودة إلى نغمة الانتصارات والضغط بقوة على منافسيه المباشرين.

تفاصيل مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة لمتابعة الديربي

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" عن نقل المباراة حصريًا عبر شاشة beIN SPORTS 1 لجمهور الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لضمان تغطية شاملة لهذا الحدث الكبير.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة في توقيت مثالي لمتابعة عربية حاشدة.

وتعتبر هذه المباراة ضربة البداية ليوم حافل في البريميرليغ يشهد مواجهات أخرى قوية أبرزها لقاء ليفربول وبيرنلي ومواجهة آرسنال ضد نوتينجهام فورست في ختام مباريات السبت.

جدول مواعيد أبرز مباريات الجولة في الدوري الإنجليزي

تستكمل الجولة اليوم السبت بعدة لقاءات تبدأ جميعها في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة حيث يواجه تشيلسي فريق برينتفورد ويستضيف توتنهام جاره وست هام يونايتد في ديربي لندني مثير.

كما يخرج آرسنال لملاقاة نوتينجهام فورست في لقاء المساء عند الساعة السابعة والنصف بينما تستمر المنافسات غدًا الأحد بلقاء أستون فيلا وإيفرتون وتختتم الجولة يوم الإثنين بمواجهة برايتون وبورنموث.

ويبقى ديربي مانشستر هو العنوان الأبرز لهذه الجولة نظرًا للحسابات المعقدة التي تحيط بالفريقين في مطلع العام الجديد 2026.