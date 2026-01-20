الرياض - كتبت رنا صلاح - أثار منشور مفبرك نُسب إلى النجمة التركية هاندا أرتشيل جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما زُعم أنها أساءت إلى النجم الهندي شاروخان.

منشور مفبرك يزج هاندا أرتشيل بخلاف مع شاروخان

وأكد موقع الفن أن المنشور لا أساس له من الصحة، ولم يصدر عن أرتشيل بأي شكل، مشدداً على أنه مجرد إشاعة تهدف إلى إثارة البلبلة بين جمهور النجمين.

وقد تفاعل المتابعون بشكل كبير مع الخبر قبل أن يتم نفيه، حيث عبّر كثيرون عن استيائهم من انتشار الأخبار المفبركة التي تستهدف المشاهير، فيما دعا آخرون إلى ضرورة التحقق من المصادر الرسمية قبل تداول أي تصريحات.

وتُعد هاندا أرتشيل واحدة من أبرز نجمات تركيا، فيما يحظى شاروخان بجماهيرية ضخمة في العالم العربي وتركيا، ما يفسر سرعة انتشار الخبر المفبرك.