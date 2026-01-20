الرياض - كتبت رنا صلاح - تجذب دراما قسمه العدل اهتمام الجمهور منذ انطلاق عرضها، حيث تتناول قضايا مجتمعية حساسة في قالب درامي مميز، تسلط الضوء على موضوع الميراث والمشاكل المرتبطة به، مما يثير الكثير من التساؤلات حول كيفية تعامل المجتمع مع هذه القضايا، ويقدم العمل رؤية فنية متكاملة تعكس التوترات العائلية التي تنشأ نتيجة الصراعات على الميراث، مما يعكس واقع الحياة اليومية للعائلات المصرية.

تدور صراعات عائلية حول الميراث في مسلسل قسمه العدل الذي يعرض بطولة إيمان العاصي

يعرض مسلسل قسمه العدل عبر قناة ON في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، مع إعادة للحلقات في الساعة الخامسة صباحاً والتاسعة والنصف صباحاً، كما يمكن متابعة العمل على شاشة ON Drama في الساعة العاشرة مساءً مع تحقق إعادة في الحادية عشرة والنصف صباحاً والرابعة والنصف مساءً، بالإضافة إلى توافر الحلقات على منصتي Watch It وYango Play في نفس توقيت العرض.

مواعيد عرض مسلسل «قسمه العدل» والقنوات الناقلة

تلك المواعيد تجعل المسلسل متاحاً لجمهور واسع، مما يعزز من فرص مشاهدته ومناقشة قضاياه الاجتماعية الحساسة، خاصة في أوقات الذروة التي تتيح العائلة وقتاً لمتابعة التلفاز.

القنوات الناقلة لمسلسل قسمه العدل

يتم بث مسلسل قسمه العدل عبر قناة ON، وهي من القنوات الرائدة في عرض الأعمال الدرامية، كما تُعرض الحلقات أيضاً عبر قناة ON Drama، مما يوفر خيارات متعددة للمشاهدين وفقاً لاهتماماتهم، وتساهم تلك القنوات في نشر الوعي حول المواضيع المطروحة من خلال العمل.

إضافةً إلى ذلك، تتيح منصتا Watch It وYango Play الفرصة للمشاهدين لمتابعة الأحداث في الوقت الذي يناسبهم، مما يزيد من مرونة العرض ويدعم فكرة الوصول العام للدراما المصرية.

قصة مسلسل «قسمة العدل»

تدور الأحداث حول صراعات تتعلق بالميراث وما ينجم عنها من أزمات اجتماعية وقانونية، حيث يظهر العمل كيفية تأثير هذه القضايا على الروابط الأسرية، مما يجعل العائلات تواجه اختبارات حقيقية في سبيل الحفاظ على تماسكها أمام الرغبات والمصالح المادية المتضاربة.

يتم وصف الأحداث بطريقة مشوقة تُبرز التعقيد النفسي للشخصيات، مما يجعل المشاهدين يتابعون بشغف تطورات كل حلقة والنتائج المترتبة على تلك الصراعات العائلية المتشابكة.

أبطال مسلسل «قسمة العدل»

يشهد العمل مشاركة مجموعة من الأسماء البارزة في الساحة الفنية، مثل إيمان العاصي، خالد كمال، ومحمد جمعة، بالإضافة إلى عدد من النجوم الآخرين، ما يجعل فريق العمل يتمتع بتنوع فني كبير يساعد في إيصال الرسالة الدرامية بشكل مؤثر.

العمل من تأليف أمين جمال وخالد أبوبكر وشادي أسعد وإبراهيم ربيع، بينما الإخراج يعود لأحمد خالد، مما يضمن تقديم تجربة فنية متكاملة تجمع بين النص القوي والتمثيل العميق.