الرياض - كتبت رنا صلاح - أخضعت الحالة الصحية للفنانة سهير زكي لمتابعة دقيقة، بعد أن تم نقلها إلى المستشفى نتيجة تعرضها لوعكة صحية مفاجئة في الأسبوع الماضي، مع ظهور معاناة معها لأمراض مزمنة مرتبطة بتقدم السن، مما أثار قلق جمهورها ومحبيها. يشار إلى أن الفنانة، وهي من أشهر النجمات في مجال الرقص الشرقي، تشهد ظروفًا صحية صعبة تستدعي تدخل الأطباء للحفاظ على استقرار حالتها.

حالة سهير زكي الصحية تتدهور بسبب جفاف حاد والمستشفى يكشف عن آخر التطورات

تدهور الحالة الصحية لسهير زكي

وصلت الحالة الصحية للفنانة سهير زكي إلى مرحلة حرجة، حيث تعرضت لجفاف حاد مما تطلب استخدام أجهزة طبية لمراقبة حالتها عن كثب، إضافةً إلى جهود الأطباء في السيطرة على الوضع الصحي ومنع تفاقم المشاكل الصحية لترافقها بمضاعفات قد تؤثر على باقي أعضاء الجسم.

صعوبة في التنفس

تجددت معاناة سهير زكي مع صعوبة التنفس جراء الجفاف، ما أدى إلى وضعها تحت أجهزة التنفس الصناعي، ويُعتبر الوضع الصحي معقدًا نتيجة إصابتها ببعض الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم، مما يشكل تحديًا كبيرًا للفريق الطبي المعالج.

استقرار مبدئي تحت الملاحظة

نجح الأطباء في تحقيق درجة من الاستقرار المبدئي في حالة سهير زكي، لكنها لا تزال في منطقة الخطر، حيث تُراقب بشكل دقيق في وحدة العناية المركزة. يُذكر أن الأطباء يخططون لنقلها إلى غرفة عادية بعد تجاوز الأزمة الحالية، مع استمرار إقامتها في المستشفى حتى التأكد من استعادة صحة جسمها لمعدلاتها الطبيعية.

نبذة عن سهير زكي

سهير زكي واحدة من الأسماء اللامعة في فن الرقص الشرقي بمصر، حيث بدأت مسيرتها الفنية ضمن الفرقة المصرية للفنون الشعبية، وقدمت مجموعة من الأعمال الفنية التي رسخت أقدامها في عالم الفن.

أبرز أعمال الفنانة سهير زكي

قدمت الفنانة عدة أعمال شهيرة، من بينها فيلم «الزوجة الثانية» ومسلسل «أميرة في عابدين»، كما ارتبط اسمها بمعاصرتها لعدد من الأسماء الفنية البارزة، حيث قامت لفترة بإدارة أعمال الفنانة سهير رمزي.