تامر حسني يعود للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما كشف الفنان تامر حسني عن عودته للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما.وقال تامر حسني خلال مؤتمر صحفي على هامش ا إقرأ المزيد

كشف الفنان تامر حسني عن عودته للدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عاما.
وقال تامر حسني خلال مؤتمر صحفي على هامش الحفل الذي أحياه في الإمارات مؤخرا عن أعماله الجديدة: "في فيلم لسه بيتكتب وفي مسلسل لسه بيتحضر له".
وكان آخر مسلسلات تامر حسني مسلسل "فرق توقيت" عام 2014، وشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني، أحمد السعدني ومحسن محي الدين ومي سليم ونيكول سابا وظافر العابدين، تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج إسلام خيري.
على جانب آخر، كان تامر حسني أحيا مؤخرا حفلا حرص فيه على دعم المطربة شيرين عبد الوهاب حيث قدم اغنيتها "بص بقي" وسط المزيد من تفاعل وهتافات إعجاب الجمهور.
