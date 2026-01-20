الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثير من الناس من مشكلة قشرة الرأس، وهي شائعة جدًا خاصة في فصل الشتاء، حيث تسبب حكة مستمرة وانزعاجًا، وغالبًا تؤدي إلى تراجع الثقة بالنفس. ودائمًا ما نفكر في الشامبوهات الكيميائية كحل لمشكلة القشرة المزعجة، ولكن الحفاظ على فروة رأس صافية وناعمة وخالية من القشور لا يحتاج دائمًا إلى استخدام مواد كيميائية قاسية، ولذلك نستعرض لكم طرقًا بسيطة وطبيعية لإزالة القشرة وتهدئة فروة الرأس والحفاظ على صحة الشعر باستخدام علاجات منزلية فعالة.

كابوس الشتاء.. 4 طرق طبيعية للتخلص من قشرة الرأس نهائيا

طرق طبيعية لإزالة قشرة الرأس

هناك طرق طبيعية فعالة وآمنة وسهلة التحضير لإزالة قشرة الرأس، وهي كما يلي:

مقشر صودا الخبز

تعمل صودا الخبز كمقشر لطيف يساعد على إزالة القشور وتقليل نمو الفطريات، فكل ما عليك فعله هو تبليل شعركِ، وافركي حفنة من صودا الخبز بقوة على فروة رأسكِ لمدة دقيقة، وبعد ذلك اغسلي شعركِ بالشامبو بعد الشطف. هذه الطريقة تساعد أيضًا على تقليل دهنية فروة الرأس.

شطف خل التفاح (ACV)

يساهم خل التفاح في استعادة توازن درجة حموضة فروة الرأس، مما يقلل من نمو الفطريات المسببة للقشرة. فقط قومي بعد غسل الشعر بالشامبو بمزج كميات متساوية من خل التفاح والماء، ثم ضعيه على فروة رأسك، واتركيه لبضع دقائق، ثم اشطفيه جيدًا. تساعد هذه الطريقة على إزالة القشرة من الشعر.

الأسبرين أو الأقراص المسحوقة

يعتبر حمض الساليسيليك مكونًا أساسيًا في الكثير من الشامبوهات الطبية، وهو موجود أيضًا في الأسبرين. لذا قومي بطحن قرصين حتى يصبحا مسحوقًا ناعمًا، واخلطيهما مع القليل من الشامبو الخاص بك، واتركي الخليط على شعرك لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم اشطفيه جيدًا.

زيت شجرة الشاي

يتميز زيت شجرة الشاي بخصائصه القوية المضادة للفطريات، وبالتالي فإنه علاج ممتاز لقشرة الشعر. فكل ما عليك فعله هو مزج 5-10 قطرات من زيت شجرة الشاي العطري النقي مع الشامبو قبل غسل الشعر، وتجنبي وضعه مباشرة على فروة الرأس، حيث يجب تخفيفه أولًا.