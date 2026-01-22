تحديث.. تردد قناة الجزائر 10 على القمر الصناعي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 04:30 مساءً - أعلن التلفزيون الجزائري عن تحديث تردد قناة الجزائرية الرياضية 10 ضمن خطة تطوير البث وتحسين جودة الصورة والصوت، وذلك في إطار دعم المحتوى الرياضي وتقديم تغطية أشمل لمختلف البطولات والمنافسات المحلية والقارية.

وأكدت إدارة القناة أنه تم تحديث التردد رسميًا لضمان استقبال القناة بشكل أفضل على القمر الصناعي نايل سات، وإليكم التردد الجديد عبر النقاط الآتية:

التردد: 11680.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

ويمكن تثبيت القناة على الريسفير عن طريق فتح قائمة الإعدادات والنقر على زر إدخال تردد جديد من ثم اختيار القمر الصناعي نايل سات، وإدخال بيانات القناة والضغط على بحث، وبعد ظهور القناة يتم حفظها عبر النقر على زر الحفظ لإدراجها ضمن قائمتك.