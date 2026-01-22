الذكاء الاصطناعي يغدر بها.. ما حقيقة صور ياسمين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 05:27 مساءً - تصدرت النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز قوائم البحث الشائعة مؤخرًا بعد انتشار صور أثارت ضجة كبيرة على منصات التواصل، مما دفع الكثيرين للتساؤل عن مدى صحتها.

أثبتت الفحوصات التقنية أن تلك الصور التي ظهرت فيها الفنانة بمظهر غير لائق ليست حقيقية على الإطلاق، بل تم إنتاجها باستخدام تقنية التزييف العميق (Deepfake) التي تركب وجه الشخص على جسد آخر بهدف الإضرار بسمعته.

قررت ياسمين عبد العزيز مواجهة الأمر بشكل مباشر، فنشرت الصور المزعومة بنفسها على حساباتها الرسمية مع تعليق قوي يعبر عن استيائها من توقيت الحملة الذي يتزامن مع الإعلان عن عملها الدرامي الجديد، وأعلنت اتخاذ خطوات قانونية حاسمة ضد من يقف وراء نشرها.

يرى متابعون كثر أن هذه الهجمة الإلكترونية مرتبطة بنجاح البرومو الخاص بمسلسلها المنتظر في رمضان 2026 بعنوان "وننسى اللي كان"، والذي يجمعها مجددًا بالفنان كريم فهمي بعد نجاحات سابقة مشتركة.

يحذر المتخصصون من انتشار مثل هذه المحتويات المفبركة، وينصحون بمراقبة عدة علامات للكشف عنها، مثل عدم تناسق حدود الوجه مع الرقبة، أو توزيع إضاءة و ظلال غير طبيعي، أو الاعتماد فقط على الصور الصادرة من الحسابات الرسمية الموثقة.

ومع ذلك، تستمر ياسمين عبد العزيز في استعداداتها للموسم الرمضاني القادم بثقة، بينما يبقى القضاء هو الجهة التي ستحاسب من يروجون لهذه الشائعات المغرضة.