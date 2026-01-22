كيم كارداشيان تتحدث عن تايلور سويفت لأول مرة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 04:30 مساءً - تحدثت النجمة كيم كارداشيان عن المغنية تايلور سويفت، وجاء ذلك من خلال تصريحات تليفزيونية تم تداولها الفترة القليلة الماضية، ويعتبر ذلك الحديث هو الأول بعد سنوات من الخلاف.

كيم كارداشيان و تايلور سويفت

حيث قالت كيم خلال تصريحاتها التليفزيونية، "بأن المغنية تايلور سويفت تعتبر فنانة رائعة وموهوبة جدًا"، وأكدت على إعجابها المستمر بالمغنية سويفت، والتي حصلت على 14 جائزة غرامي.

كما أنه خلال ظهور كيم في بودكاست شقيقتها كلوي كارداشيان، ويأتي بعنوان "كلوي في أرض العجائب"، وكشفت كيم إنها تستمع خلال الوقت الحالي بعض من أغاني سويفت.



في نفس السياق، تأتي تلك التصريحات الصادرة من كيم بعد سنوات من الخلاف الذي جاء في عام 2016، حيث أشار كانييه ويست الزواج السابق لكيم لتايلور سويفت بعبارات سيئة في أغنية خاصه به، وأوضح وقتها إنه حصل على موافقة من سويفت ولكنها نفت ذلك، مما تسبب في حدوث أزمة بينهم.